El hecho, según la denuncia de la mujer, habría sucedido hace 20 años cuando ella estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, de la que supuestamente el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia era docente.

La presunta víctima anunció ese caso en redes a propósito del movimiento ‘Un violador en tu camino’, que se hizo viral luego de que un colectivo feminista chileno creara una canción para denunciar la impunidad en la que, muchas veces, quedan los abusos contra las mujeres y los feminicidios.

En ese sentido, la anónima mujer señaló que estaba pasando por un difícil momento porque su papá había muerto y que ese “infame” la acosó.

“Deprimida y destrozada. Este infame me acosó (llamadas, mensajes, me sacaba del salón, me presionaba con las notas, me presionaba psicológicamente, etc) durante todo el semestre”, asegura.

La profesora dice que “nunca” se sintió culpable de la situación y buscó ayuda en la universidad, pero no la encontró. No obstante, sus amigos se organizaron para no dejarla sola.

Lo peor del caso es que, de acuerdo con sus trinos, una exalumna de la Nacional la contactó para contarle que el mismo hombre la estaba acosando en su trabajo.

“Me contó que estaba siendo acosada en su trabajo y ¡por el mismo infame! No sabía mi historia. Hablamos. Ella es valiente y sabe que tiene con qué ponerlo a raya. Ella sabe que no es su culpa y que no está sola. Aquí estoy yo”, agregó la profesora.

La denunciante concluyó diciendo que esa situación no logró superarla y hoy se siente una mujer amada por su familia.