“Se llevaron todo. Me pegaron en la cabeza; me obligaron a desvestirme y me dejaron inconsciente y tirado arriba del puente”, relató el académico a City Tv.

La victima detalló que había salido de trabajar de la Uniminuto de Soacha a las 10 de la noche y que estaba llegando a la casa de su hermana, donde iba a pasar la noche, añadió en RCN Radio.

“Aprovecharon que me desmayé. No pude descubrir hacia qué lado del puente se dirigieron”, agregó el hombre, en diálogo con el canal capitalino.

Después, el catedrático de 27 años fue auxiliado por policías que le ayudaron a llegar hasta la residencia de su hermana, en el sector de Chapinero, indicó la cadena radial.

Los hechos fueron denunciados por el profesor y ahora las autoridades “adelantan la investigación con cámaras para hallar a los delincuentes”, dijo el Oficial de Inspección de la Policía de Bogotá, coronel Ángel Acosta, en declaraciones recogidas por la emisora.