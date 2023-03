Seis detenidos burlaron la seguridad de la estación de Policía de Caucasia el domingo pasado, informaron las autoridades. La fuga se presentó sobre las 8:30 de la mañana de ese día en medio de las protestas que han integrado el paro minero que ya ajusta seis días en esa subregión.

(Vea también: ‘Clan del Golfo’ estaría detrás del paro minero; gobernador de Antioquia tendría pruebas)

Los señalados habrían apelado a alambres y palos para vulnerar la seguridad de los barrotes del calabozo y, posteriormente, forzarlos. Las autoridades locales se percataron de la situación en paralelo y casi de inmediato emprendieron un operativo de recaptura. Según ha trascendido, cuatro de los fugados fueron recapturados.

Dos más, identificados como Jordan Felipe Pérez Ordóñez, alias ‘Palioto’, y Davinson Alonso Gutiérrez Córdoba, alias ‘Rolo’, por el momento se han salido con la suya porque, hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían logrado su recaptura. Ambos son sindicados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Las autoridades aún no han compartido una actualización sobre el particular. Hay de por medio operativos para dar con el paradero de Pérez y Gutiérrez, pero aún no se reportan resultados al respecto. En El Bagre, en la primera semana de este año, se presentó una situación similar con la fuga de seis reclusos.