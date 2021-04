green

Los reclusos de los pabellones uno y cinco de La Tramacúa, cárcel de alta seguridad de Valledupar donde está el pedófilo Luis Alfredo Garavito y Rafael Uribe Noguera —asesino de la niña Yuliana Samboní—, anunciaron que estarán en huelga de hambre, para protestar contra lo que ellos llama la vulneración de sus derechos.

Así lo dio a conocer el Movimiento Nacional Carcelario a través de un comunicado, citado por El Pilón, en el que los presos aseguran que el servicio de alimentación es malo.

“Los internos se quejan de que los gramajes de los alimentos no son los establecidos, el menú que suministran no es el contratado, no les suministran la fruta; hace 20 días no les entregan el refrigerio, que consta de un jugo de 200 mililitros y un pan tipo mogolla. Culpan de dicha problemática a la ineficiente función de la empresa de alimentos DNP Servicios SAS, la cual les ha causado problemas de salud”, indicó el movimiento.

Las tres comidas principales (desayuno, almuerzo y comida), denuncian los presos, además las dan a horas más tarde de lo establecido:

“El horario del desayuno está estipulado entre las 7:00 a 7:30 a.m., sin embargo, es entregado a partir de las 9:00 a.m. en adelante. Hay días en los que no llega. El almuerzo es de 12:00 m. a 12:30 m., pero al igual que como ocurre con el suministro del desayuno es entregado entre las 3:00 p.m. en adelante”, y la cena, según ellos, la reciben a partir de las 8:30 p.m., pese a que el horario debería ser de 5:00 p.m. a 5:30 p.m.

Aseguran que hay presos enfermos que necesitan consumir los alimentos puntualmente, y por lo mismo solicitan una comisión integrada por el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y miembros de las comisiones de paz y derechos, el Inpec y otros para que se solucione la situación y que se estudie si hay alguna falta disciplinaria de los funcionarios de la cárcel y las empresas de alimentación.

Rafel Uribe Noguera fue traslado a La Tramacúa, al denominado ‘pabellón de horror’, en 2018, para que terminara de cumplir su pena de casi 60 años de prisión. En ese lugar de la cárcel también estuvo Luis Alfredo Garavito, temido violador y asesino de niños.