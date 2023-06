De acuerdo con la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro habría pedido la renuncia protocolaria de la ministra de Educación, Aurora Vergara; del presidente del Icetex, Mauricio Toro y de otros funcionarios del sector educación. Esa versión ha sido difundida por varios medios de comunicación en la tarde de este jueves, 8 de junio.

(Vea también: Alejandro Gaviria mandó nuevas predicciones (oscuras) contra Petro; ¿volverá a pegarle?)

Sin embargo, Mauricio Toro se pronunció al respecto y aseguró que, hasta el momento, el presidente no le ha pedido la renuncia protocolaria. “Debo indicar que hasta el momento no se me ha pedido la renuncia (…) El presidente tiene toda la autoridad y autonomía sobre el gabinete y funcionarios, pero por ahora esta noticia no es cierta”, manifestó el presidente de Icetex.

Ante esta publicación de @estoescambio debo indicar que hasta el momento NO se me ha pedido la renuncia protocolaria Por supuesto el Presidente tiene toda la autoridad y autonomía sobre el Gabinete y funcionarios, pero por ahora esta noticia no es cierta. https://t.co/gHSLaf55Zn — Mauricio Toro (@MauroToroO) June 8, 2023

De acuerdo con Cambio, la ministra Aurora Vergara “sacó sus cosas de la oficina, intuyendo su inminente salida”. No obstante, fuentes del Ministerio de Educación le manifestaron a El Espectador que tampoco les han anunciado nada y que por el contrario, Vergara está en Barranquilla ejerciendo sus funciones, en el Foro ‘Educación más allá de las fronteras’.

#AEstaHora nos encontramos en el Foro ‘Educación más allá de las fronteras’ en Barranquilla. Estamos liderando con @UNESCO_es la agenda regional para garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. ¡Seguimos trabajando por el cambio! pic.twitter.com/OmJp6c4UUV — Aurora Vergara-Figueroa, Ph.D (@AuroraVergaraF1) June 8, 2023

A pesar de que la respuesta que este diario recibió es que la ministra de Educación y el presidente de Icetex se mantienen en sus cargos; queda esperar al pronunciamiento oficial del presidente Gustavo Petro, quien no se ha referido sobre el tema hasta el momento.

(Lea también: “Efecto sería contrario”: lanzan advertencia por decreto de Petro sobre tarifas de la energía)

De acuerdo con los medios de comunicación que han hablado de la salida de los funcionarios, el primer mandatario estaría inconforme con el trabajo que han venido desempeñando y les habría llamado la atención por “los resultados obtenidos hasta ahora”.

Noticia en desarrollo…