Este 7 de junio, el presidente Gustavo Petro no solo buscó con las movilizaciones sociales medir su pulso político, o encontrar en los manifestantes el respaldo a sus reformas ya radicadas en el Congreso, también fue el momento propicio para dirigirse a la clase política del país, que según él, quiere arrebatarle el poder que le fue entregado por mandato popular, además de hacer duras advertencias a sus ministros y al poder judicial que hoy investiga a exintegrantes de su Gobierno, y a los medios de comunicación.

El mandatario dijo estar siendo víctima de un “golpe blando” que podría equiparse con el inicio de un golpe de Estado, por lo que advirtió a quienes quieran “destruir el Gobierno popular”, que habrán de atenerse a las consecuencias, pues “se encontrarán con un gigante, el pueblo de Colombia”.

Para Alejandro Gaviria, exministro de Educación del Gobierno Petro, y quien habría renunciado a su cargo por no estar de acuerdo completamente con el articulado de la reforma a la salud, deberían de ser motivo de suma preocupación para los colombianos.

Las palabras del jefe de Estado, explicó el exfuncionario en entrevista con Blu Radio, demuestran que no habrá lugar para la conciliación que en buena medida se logró con la colación de gobierno al inicio de su periodo presidencial.

El exministro de Educación, en entrevista con Blu Radio, vaticinó que en el Gobierno Petro “ya no hay marcha atrás, no habrá acuerdo conciliador”.

Según Gaviria, el vehemente discurso de Petro este 7 de junio, dejó entrever que solo gobernará del lado de las “bases populares”, que podría agudizarse de cara a las próximas elecciones regionales. Similar a lo que dijo meses atrás de la crisis ministerial.

Frente a la discusión de la salud, que es uno de los temas que tiene a todo el país en vilo, cree que “ese debate se va a volver secundario, porque si no se hace la adhesión presupuestal, y no se toman las decisiones que hay que tomar el tema de salud se va a caer en pedazos (…) los gobiernos tienen que manejar sistemas complejos aplicados a las tareas, para evitar los peores escenarios, lo que se viene es una inacción destructiva”.

Para él, lo que quiso decir Petro es que “de un lado está él con el pueblo, y del otro están las elites tradicionales, unos intereses económicos poderosos, unos medios de comunicación que no representan, ni quieren representar el bienestar general”.

Conclusión que pudo sacar de otra de las frases amenazantes de Petro, en medio de su discurso: “que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, con la democracia en Colombia”.

Es así que para Alejandro Gaviria, a solo diez meses de mandato, el cambio que ha dado el jefe de Estado ha sido “bastante rápido” pues pasó de un “discurso de pluralismo a uno completamente radical”.

Cosa que se notó con el mensaje que envió a sus actuales ministros, quienes llevan poco tiempo en el Gobierno, luego de la salida de varios de estos, por decisión de Petro, porque según él, estaban en contra del pueblo y las necesarias reformas para el cambio que se “merece el país”, entre esos Gaviria. “Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso, se va”, les advirtió el mandatario.

“El tono de ayer me sorprendió, y es porque plantea algo que para mí siempre ha sido problemático, y es que el contradictor, el opositor, el que tiene ideas distintas, no se le respeta éticamente. Si yo me opongo a la reforma a la salud no es porque yo pueda tener argumentos, es porque soy vendido, porque tengo un interés”, expresó Gaviria, y que prueba de ello fue la más reciente carta que él presentó juntos a otros exfuncionarios, las críticas que les llegaron fueron las de “vendidos y corruptos”.