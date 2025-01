El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, señaló durante una audiencia pública que, de no lograrse avances en la reforma laboral y en la redistribución de la riqueza, se convocaría nuevamente a un estallido social en Colombia.

Las declaraciones se realizaron en el marco de la Audiencia Pública sobre la reforma laboral, organizada por la Comisión Séptima del Senado en Cali.

Arias criticó la resistencia de los gremios empresariales hacia los cambios propuestos y los instó a ceder en sus posturas para evitar nuevos conflictos sociales.

Asimismo, destacó que los empresarios deben asumir parte de las transformaciones necesarias para reducir la desigualdad económica en el país.

Según el líder sindical, la redistribución de la riqueza es un asunto fundamental y no se trata de “revanchismo”, sino de justicia económica.

Durante su intervención, recordó los impactos que generaron las movilizaciones sociales en 2021, señalando que fueron el resultado de problemas estructurales no atendidos, como la concentración de la riqueza y la falta de oportunidades laborales.

En este sentido, advirtió que la actual situación podría desencadenar nuevos episodios de descontento social si no se llega a acuerdos efectivos.

“La riqueza se tiene que redistribuir, Colombia no puede seguir siendo un país marcado por la desigualdad. Si no hay avances en este tema, no nos queda otra opción que convocar nuevamente al estallido social”, afirmó Arias.