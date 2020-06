La delicada afirmación la hizo Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, en una de las sesiones virtuales a las que fue invitada en el Congreso.

Allí explicó la razón por la cual, pese a tener mayor capacidad de laboratorios en todo el país, el análisis de muestras de coronavirus ha disminuido:

“Está cayendo porque en muchas partes no están dejando entrar y están sacando a piedra a los equipos de salud que están tomando las muestras. Y no solo a piedra, sino con armas de fuego. Rondan en las redes unos audios, no solo falsos, sino imposibles y absurdos”.