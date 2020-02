Autopistas Urabá S.A.S —compañía encargada de la construcción— comunicó, según El Tiempo, que dos de los chinos llegaron a Colombia entre el 23 y el 28 de enero, y que el otro presentaba “algunos síntomas de resfriado, como secreción nasal y voz ronca”, por lo que decidieron ponerlos en cuarentena.

No obstante, el diario asegura que la medida del concesionario fue de manera preventiva porque un médico del hospital Mutatá, Antioquia, no encontró señales del coronavirus en el extranjero enfermo; y que los otros dos no tuvieron contacto con personas de Wuhan, epicentro de la epidemia que ya ha matado a más de 250 personas.

Si bien hasta el momento no se conoce el primer caso de coronavirus en Colombia, o la región, las autoridades mantienen la alerta luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara emergencia internacional por el coronavirus, pues ya se ha expandido a más de 10 países.

Incluso, en América, Estados Unidos fue el primer país en confirmar la presencia de esa enfermedad que, hasta ahora, no tiene cura. En ese territorio ya hay 5 contagiados.

Entretanto, Colombia se ha mantenido a la vanguardia en dos casos específicos que llamaron la atención de las autoridades. El primero fue el de un chino que llegó enfermo al aeropuerto El Dorado y el segundo de un hombre que visitó China, y a su retorno (a Cali) se sintió mal. En los dos casos se descartó la presencia de la epidemia, aunque las medidas de seguridad siguen.