En una conversación que tuvo con el periodista Diego Bonilla, de Semana, desde Caracas, a donde llegó para ponerse al frente de la situación de su mamá, la joven se refirió al proceso y lo que viene ahora para su mamá y su familia.

Una de las cosas que contó fue precisamente la forma en que tomó la noticia sobre la detención de la exsenadora en un sector de Maracaibo, a aproximadamente dos horas de la frontera entre Venezuela y Colombia:

“Cuando yo vi la noticia yo entré en negación, y de hecho yo me reía porque no podría creer cómo la gente hacía para inventarse esas cosas…. entonces pensaba que hasta que no salga que esto es verdad, asumiré que es una noticia falsa. la gente empezó a tuitear, seguían replicando la noticia y yo en mi cabeza decía: ‘Esto es mentira. es una noticia falsa como la de la otra vez [cuando dijeron haber encontrado el cuerpo de Merlano]’”.

Y continuó su relato desde que fue consciente de que la noticia era real:

“Me acuerdo que yo iba en el carro de mi novio, y yo empecé a ver que era verdad. En el momento en el que llega la foto de ella de espaldas, uno tiene esa sensación de no querer que sea la persona, de imaginarte otra cara, de decir que esta persona no es mi mamá, pero en el fondo yo sí sabía que era ella”.

Pero allí no terminó el momento:

“Yo recuerdo que me temblaban las manos y me sudaban, y entré en una intención de negar que era ella, pero en el fondo yo sí sabía que lo era… Entonces colapsé, me puse a llorar. Me acuerdo que me agité y dije: ‘No puede ser’, y hubo un momento en el que pensé en ella, en cómo se debía estar sintiendo en este momento, pensé en mi hermano, pensé en mi familia y dije: ‘Yo no voy a colapsar, me voy a calmar y voy a respirar”.

En ese momento en que logró el control, dice, llamó a su abogado para pedirle un consejo y hablar sobre la situación. Luego recibió una llamada de Valdimir Cuadros, el abogado de la exsenadora y conversó con él. Más tarde, contó, fue a la casa de su tía para tener una reunión con su familia para saber cómo proceder.

Por otro lado, la joven también confesó si le sorprendió saber que su mamá estaba en Venezuela:

“Si yo me imaginaba que estaba en Venezuela, jamás me imaginé que estuviera en Maracaibo porque me parece un pésimo lugar si uno pretendía esconderse. Maracaibo es como Barranquilla y de hecho siempre que escucho de barranquilleros que vivieron en Venezuela fue en Maracaibo; entonces, era una ciudad demasiado visible. Sí me sorprendió que estaba en esa ciudad pero en Venezuela no porque estaba dentro de las posibilidades”.

Aída Victoria también le dijo a la revista que no quería hacer ningún pronunciamiento relacionado con el pedido de extradición que pesa sobre su madre, ahora que la Corte Suprema de Justicia lo hizo oficial ante el gobierno de Iván Duque.

En su consideración, no está bien referirse a eso sin evaluar el contexto porque no quiere llegar a Venezuela a pedir algo que obedezca a sus emociones, “sino algo que esté en el plano de lo real, de lo legítimo, de lo constitucional y sea viable”.

Pero no solo no le quiso decir nada a Nicolás Maduro, sino que sobre Iván Duque dijo que él decidió pedirle la extradición a Juan Guaido como respuesta “a sus convicciones y a la política internacional que él adoptó”.

Por último, la joven de 20 años dijo que sí la había sorprendido saber que su mamá estaba con Yeico Vargas, a quien se le ha relacionado como la pareja de la excongresista barranquillera. Aída Victoria afirmó que no sabía hace mucho tiempo de él, pero que lleva por lo menos 3 años siendo el hombre de confianza de su mamá, y que incluso recibió un sueldo mientras su mamá estuvo en la cárcel El Buen Pastor, para adelantar “diferentes gestiones y tareas en Bogotá”.

Cabe recordar que las autoridades aseguran que este hombre visitó la celda de Merlano días antes de su fuga para retirar algunas de sus pertenencias, e incluso lo señalan de ser quien conducía la moto en la que Merlano se fugó, aunque la joven afirmó que se trataba de otra persona.