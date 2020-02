Landis vive en Santa Fe, un barrio ubicado a 30 kilómetros al sur de Maracaibo, en una urbanización bastante modesta, informó Noticias Caracol.

Ferrer Urdaneta le dijo al noticiero que Merlano le usurpó su fecha de nacimiento, sus 2 dos nombres y sus 2 apellidos.

La mujer le dijo al medio que apenas de enteró de la suplantación sintió miedo porque no sabía si podía ir presa.

“Yo no me he metido con nadie, yo no he hecho nada para estar involucrada en esto”, destacó la mujer.