Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que los uniformados sometieron al hombre después de que se resistió a que le quitaran sus pertenencias.

Mal procedimiento de la @PoliciaBogota en el Portal El Dorado contra vendedor informal en condición de discapacidad. pic.twitter.com/NhQZ2zRRU7 — Fabián Trujillo (@fabianTBG) September 27, 2019

El sujeto dijo a RCN Radio que se bajó en el portal para ir al baño y allí lo abordaron los policías y le pidieron una requisa.

“Al ver que tenía mercancía me dijeron que me la iban a quitar”, contó el vendedor al medio radial.

Ante la negativa, los policías sometieron al hombre, que se resistía al procedimiento. Los uniformados, posteriormente, lo arrastraron por el lugar, agregó la emisora.

“Me arrojaron al piso, me pegaron en la cara y me ponían las rodillas en la espalda, yo gritaba que por favor no me pusieran los pies así, pero siguieron hasta que me quitaron la camisa y me pusieron dos esposas”, dijo el hombre a RCN.

El medio no registró si el vendedor provocó o agredió previamente a los uniformados. Además, aseguró que está en espera de una respuesta por parte de la institución.