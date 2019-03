Estas amenazas llevaron a que la periodista interpusiera una denuncia ante las autoridades, y este miércoles la Policía le hizo saber a Campos Puello que había cometido una infracción al Código de Policía.

“Usted hizo unas manifestaciones a la periodista Wendy Tapias, lo cual infringe el Código en su artículo 27, que dice: ‘Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad’. En su numeral cuatro: ‘Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio’. En este caso, medio verbal”, explica un uniformado a la mujer, según video que compartió El Universal.

El comparendo, dice el policía, lo podrá pagar con trabajo comunitario y con una multa tipo 2.

Esta sanción “está alrededor de 128.000 pesos porque es conducta violatoria a la convivencia ciudadana”, dijo en Noticias Caracol el coronel Boris Albor, comandante de Policía en Cartagena.

No obstante, en el momento en que le impusieron el comparendo Campos Puello dijo que apelará la medida ya que, según ella, no se mostró la grabación completa: “El video fue editado porque no se ve todo lo que yo manifesté”, dijo.

Las intimidaciones se registraron el pasado 7 de marzo cuando la ‘Madame’ era trasladada a una audiencia, y antes de ingresar la emprendió con la comunicadora.

“¿Tu eres la supuesta Wendy Tapia? Cuídate, gonorr…, cuídate”, se escucha en un video que compartió el Canal de Noticias de Cartagena.

Tapia habló en Noticias RCN y dijo sentirse atemorizada, motivo por el que llevó su caso ante la Fiscalía. Este lío de Campos Puello se suma al proceso en su contra por delitos de concierto para delinquir, trata de personas e inducción a la prostitución; ya que la Fiscalía la acusa de ser “la mayor proxeneta” de la ciudad.