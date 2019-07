El general Atehortúa dijo en rueda de prensa, reproducida por Conexión Capital, que la Policía recibió una denuncia física contra Angélica Ramírez, a la que personas de seguridad de un supermercado de Carulla acusaron de robarse un polvo facial.

El directo de la Policía explicó que las autoridades judiciales procedieron a revisar las supuestas pruebas, lo que demanda cierto tiempo, y eso habría demorado que Ramírez recuperara su libertad.

“Nosotros no la trasladamos allá [a Ramírez] porque nos inventamos una historia. Llegan unas personas con denuncia física donde están sindicando a la señora. Pero, qué hacen las autoridades judiciales, estamos hablando de la Fiscalía, determinan a través de un material probatorio que toma tiempo revisar. Hay denuncias de ellos. Normalmente, hay un defensor que dice que no ocurrieron los hechos y cuando se revisan las imágenes y nuevas declaraciones se dan cuenta que la versión inicial no era cierta”, dijo el general Atehortúa.