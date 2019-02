Así lo dio a conocer Caracol Radio, que dijo que la Policía en Tunja (Boyacá) argumenta que más que una simple carrera, por la terminal de transportes, el ciudadano presuntamente “huyó” cuando uniformados le pidieron sus documentos para una consulta de antecedentes.

“Los patrulleros se encontraban realizando registros en espacio público en medio de un plan de antecedentes a personas, que consiste en solicitar las cédulas a ciudadanos para corroborar la identidad y realizar un registro rutinario. En esa actividad, abordaron al ciudadano, se le solicitó su documento, pero el ciudadano rechazó de forma descortés la orden impartida por los funcionarios y lo que hizo fue emprender la huida”, explicó en la emisora Ángela Patricia Rodríguez, asesora Jurídica del área de Convivencia y Seguridad de la Policía en esa ciudad.

La funcionaria dijo en la cadena radial que ante esta reacción los uniformados lo persiguieron hasta detenerlo, y que al preguntarle por los motivos “por los cuales se negó a dar su identificación”, el joven respondió “de una manera grosera y descortés […] que él no es ningún delincuente, que no porta armas blancas ni sustancias prohibidas o psicoactivas, y se quejó porque según él, la policía no debería solicitarle ningún tipo de identificación; también adujo que iba tarde para su trabajo y que por esa razón no atendió la orden de la policía”.

Caracol Radio dio a conocer un video en el que se observa a dos policías cuando le informan a Arias por qué le aplicaron la sanción económica, y discuten con él.

No obstante, el joven alega que en ningún momento fue “grosero” con la autoridad, y que iba corriendo porque se le había hecho tarde para llegar a su trabajo. Tal vez en su afán, no escuchó cuando le hicieron el requerimiento de sus documentos, dijo Arias en Noticias RCN.

“Me parece ilógico pagar 833.000 pesos por algo que no hice. Solo iba corriendo hacia mi trabajo […]. Yo no tengo plata para pagar todo eso. Lo que me piden ahí, es lo que me gano en un mes. Entonces, me tocaría pagarlo sin derecho a comer nada ni pagar arriendo”, comentó.

Arias aseguró en el noticiero que aunque ha recurrido a distintas instancias para apelar el comparendo, la respuesta ha sido negativa y está obligado a pagar ese valor.

“He asistido a tres audiencias con la inspección sexta y, apenas me acerqué allá, ellos lo único que me dijeron es que me acogiera al pronto pago”, concluyó Arias en el informativo.