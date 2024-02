Las cámaras de seguridad de la estación del Mío de Santa Librada, en el sur de Cali, registraron el momento en el que la auxiliar de la Policía Gloria Fernanda Mora se percata de las señales de auxilio que le hace una menor de edad, de manera sutil, tras ser amenazada por su pareja.

(Le puede interesar: Padre, hijo y otros dos hermanos fueron asesinados en Piamonte, Cauca, tras ataque a ruta escolar)

“Ellos llegan como evasores, se subieron por la parte de atrás y yo voy a decirles que por favor se retiren de la estación. Cuando él groseramente me dice que va a pagar el pasaje, le grita a la muchacha que dónde está la plata y yo me quedo mirando esa escena. Cuando ellos salen de la estación ella me ha picado el ojo y me hace por detrás una escena de que me vaya con ella”, cuenta Gloria Fernanda Mora, auxiliar de la Policía de Cali.