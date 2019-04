La placa se hizo luego de que el Concejo de Cali decidiera ponerle el nombre de ‘Calle de los 11 diputados del Valle de Cauca’ a la novena, entre carreras décima y primera. No obstante, esta no fue del agrado de nadie.

La presidenta de la Asociación Ceremonial y Protocolo, Piedad Maya, consultada por Noticias Uno, considera que el mensaje que se percibe es que el concejal Arias Rueda quiere figurar y no resaltar a los inmolados, que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por las Farc, hace 12 años.

De igual manera, el vocero del Movimiento Nacional Víctimas Crímenes de Estado, César Vargas, criticó, en el mismo medio, que el concejal utilice este tipo de iniciativas para destacar su nombre y el de su movimiento político.

“Es lamentable que un actor político quiera visibilizar su nombre y el de su organización política en una acción en la que lo que debe visibilizarse es la dignidad y la memoria de las víctimas”, dijo Vargas.

No obstante, el concejal Arias Rueda negó, en el informativo, que tuviera intenciones de “publicidad política” y aseguró que el contenido de la placa fue elegido por los propios familiares de los diputados. Sin embargo, el entrevistado no pudo recordar de cuáles diputados eran los parientes que mandaron a hacer el homenaje.

“Si tuviéramos una intención política no habríamos expedido la iniciativa del cambio de la calle en el año 2018, en época no electoral. Quienes la mandaron a hacer fueron familiares de los diputados. (…) Están los familiares de…. eh Charry… está Arismendi; no recuerdo los otros apellidos”, dijo el concejal.