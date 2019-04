De acuerdo con el medio ruso, los funcionarios colombianos que participaron en la reunión fueron el mayor general del Ejército Nacional de Colombia, Juan Pablo Amaya, y el ministro consejero de la Embajada colombiana en Washington, Daniel Ávila.

Blumenthal señaló a esa cadena que la cumbre se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de abril, a pesar de que en la hoja de asistencia, publicada en la cuenta de Twitter del periodista, figura erróneamente la fecha 20 de abril.

Exclusive: DC's @CSIS hosted a who's who of Trump Latin America advisors for a private roundtable to discuss waging a US military assault on Venezuela. The meeting included the former head of SOUTHCOM, a Colombian general and USAID & NIC officials. https://t.co/qVlDZ2WdoT pic.twitter.com/fateSAwR0w

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) April 14, 2019