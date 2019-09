La denuncia la hizo el también presentador Guillermo Prieto a través de sus redes sociales, y, además, recurrió a cifras de la Fiscalía sobre violencia intrafamiliar y feminicidios para mostrar el peligro que corren las mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores.

“En mi entorno familiar estamos sintiendo ese temor, ese terror y esa frustración e impotencia de no tener nada qué hacer”, comentó Pirry, y enseguida procedió a mostrar el video de cuando le estrellan, por detrás, el carro a su cuñada.

“Claudia es mi cuñada, la hermana de mi novia, y viene siendo acosada por una expareja desde hace meses. Pero del acoso ha pasado a esto: ella intenta ingresar al condominio donde vive, en Ibagué, y viene de atrás un carro y la estrella una, dos y tres veces”, comentó el periodista.

Pirry dijo que no quedan claras cuáles eran las intenciones de este hombre, y que no sabe “qué hubiera pasado si ese ciudadano anónimo, que ustedes ven corriendo hacia el carro, no se acerca a tratar de detener al tipo, que cobardemente huye”.

El presentador aseguró que esta es una evidencia que pudo recoger su familiar, y que el temor de ella es porque “este personaje se le mete a la fuerza al condominio, ha tratado de meterse a la fuerza a su apartamento, la tiene acosada telefónicamente desde distintos números y le dice cantidad de ofensas e intimidaciones sin que ella pueda hacer nada”.

Pirry dijo que frente a la preocupación que le generó esta agresión, su cuñada ya interpuso las respectivas denuncias, pero que ha sido muy poca la ayuda que le han brindado las autoridades.

“Le dijeron que sí, que podía poner una caución, pero que se le demoraba 15 días. ¿Qué hace ella en esos 15 días? ¿Qué tal si el tipo decide agredirla aún más peligro, quién sabe hasta qué límites? ¿Esa es la respuesta que les da la justicia a las mujeres?”, cuestionó el periodista, y advirtió que “este tipo la sigue acosando para tratar de que quite las denuncias”.

La preocupación y molestia que expresa el denunciante en el video tiene que ver con que si bien la Fiscalía mostró resultados de su “efectividad” a la hora de investigar los feminicidios, en 2019, con “un esclarecimiento del 87,57 % en las muertes violentas de mujeres”, no brinda, según Pirry, la misma efectividad para protegerlas cuando están en riesgo porque denunciaron a sus agresores.

Este es el video de la agresión (a partir del minuto 2:00 se puede ver cómo la estrella):