La razón, de acuerdo con Blu Radio, es que el Ministerio Público considera que la Fiscalía no cumplió con su deber en el caso de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano, que murió poco después de su padre, cuando bebió una botella de agua con cianuro que estaba en el escritorio de su papá.

Es preciso recordar que Jorge Enrique Pizano fue el que entregó audios en los que advertía de una posible corrupción en la Ruta del Sol, que luego desencadenó en el escándalo de Odebrecht. Su muerte aún sigue siendo un misterio.

La Fiscalía inició una investigación por las muertes de los Pizano, pero archivó la del hijo porque, según recordó María Jimena Duzán en su columna ‘Las muertes de los Pizano’, “no se encontraron pruebas de comisión de ningún crimen”.

No obstante, de acuerdo con el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa, la Procuraduría considera que las conclusiones del ente acusador no están demostradas, pues, “solo tuvo una línea investigativa, y por lo tanto, no descartó la participación de terceros en las muertes”.

Además, señala Espinosa, el Ministerio Público alegará, el próximo 9 de octubre, que la Fiscalía tenía dos años para adelantar la investigación, pero la archivó en solo tres meses.

La Procuraduría hará la solicitud, precisamente, a poco de cumplirse un año de las extrañas muertes de los Pizano.

El caso de Alejandro Pizano concluyó, según la Fiscalía, en que él murió accidentalmente, asegura Duzán, mientras que la de Jorge Enrique ni siquiera aparece en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) bajo ninguno de los criterios de búsqueda.