green

Además, la implementación de esta medida en Bogotá busca descongestionar la movilidad entre semana, según el número en el que terminan las placas de los carros.

Pico y placa en Bogotá

Este martes 2 de marzo, tendrán restricción los vehículos particulares cuya placa terminé en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Por otra parte, los taxis que no podrán circular, fuera de los horarios permitidos, son aquellos que terminan en las placas 9 y 0.

¿A qué hora empieza el pico y placa en Bogotá?

La primera franja horaria será de 6 a.m. a 8:30 a.m. y la segunda va desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, por lo que los carros particulares no se podrán movilizar dentro de esas horas.