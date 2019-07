green

Esto, luego de que Robledo publicara una carta, firmada por otras mujeres de la Colombia Humana, en la que rechaza un posible apoyo de ese movimiento a Hollman Morris por las demandas que hay en su contra por violencia intrafamiliar.

“Los criterios de ética política obligan a asumir una postura crítica sobre las relaciones de desigualdad social y asimetrías de poder entre hombres y mujeres. […] La demanda de las mujeres respecto al compromiso de ‘Cero tolerancia con las violencias hacía las mujeres’ es un principio consagrado en los Estatutos de la Colombia Humana y una consigna que nos convoca a expresar la incoherencia del discurso, dados los diversos casos de violencia contra varias mujeres y las denuncias que han sido interpuestas contra Hollman Morris antes las instancias pertinentes”, se lee en el documento.

Petro le respondió a Robledo que por esas razones, ella debería ser candidata de su la Alcaldía de Bogotá, para que el movimiento no se arrincone sino que salga adelante.

“Precismante por lo que dices, y dadas las circunstancias, te he invitado, Ángela María Robledo, a ser la candidata a la Alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana. Contigo se gana la alcaldía, revive Bogotá Humana”, escribió.

Y es que cuando parecía que el senador se iba a adherir a la campaña de Claudia López, las diferencias sobre la construcción del Metro se hicieron evidentes, por lo que Petro descartó esa opción, pese a que varios militantes de la Colombia Humana, como Jorge Rojas, apoyaron a la candidata de los verdes.

De igual manera, el senador deja entrever que no considera que Morris deba ser el candidato de su movimiento, pese a que el concejal es un acérrimo petrista.

Por ahora, Robledo no ha emitido una respuesta pública a Petro, por lo que no se sabe si accederá o no a la petición del excandidato presidencial, del que fue su fórmula vicepresidencial.

Cabe mencionar que este 27 de julio vence el plazo para que la inscripción de candidatos.