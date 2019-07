En ese sentido, la aspirante de los verdes aseguró, en entrevista con Blu Radio, que no le preocupa que el congresista Gustavo Petro no se haya unido a su campaña electoral, pues se siente “muy a gusto” con la coalición que tiene (de la que hace parte Jorge Rojas, de la Colombia Humana), y que el voto que tiene que conquistar es el de los bogotanos, y no el del senador.

“No sé por qué les obsesiona tanto el voto de una persona [Petro]. A mí no me preocupa. Yo le tengo mucho respeto, pero es el voto de Gustavo. Aquí toca salir a ganarse el voto de todos los bogotanos. […] En esta ciudad, nadie es de nadie. Yo no me he ganado las canas que tengo para ser la cartera de Gustavo, ni la cartera de Sergio [Fajardo], ni la cartera de nadie”, manifestó López.

Asimismo, la exsenadora declaró, en la emisora, que no depende de los votantes de Petro, porque, según ella, muchos de los que votaron por Iván Duque, en las pasadas elecciones presidenciales en donde ella era fórmula vicepresidencia del Sergio Fajardo, la están apoyando, y eso es lo que la tiene liderando las encuestas.

“La mitad de los votantes de Duque están votando por mí. Si yo dependiera solamente de los que votaron por Sergio Fajardo o por Gustavo no estaría entre 30 o 40 puntos en las encuestas porque nosotros no sacamos el 40 % de la votación de Bogotá”, aseguró la candidata.

Finalmente, López se describió a sí misma como una mujer “preparada” y “hecha a pulso” para liderar y solucionar los problemas que tiene Bogotá.