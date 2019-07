“Respeto a Gustavo Petro y sus decisiones. Claudia López va sin Petro a la alcaldía de Bogotá, eso no disminuye el respeto que le tengo a Gustavo”, afirmó la candidata, en entrevista con Vicky Dávila, en La W.

Las declaraciones de López pretenden desestimar las afirmaciones de analistas y medios en torno a que la alianza entre ella y el excandidato presidencial era un hecho. Incluso, interrogada por ese mismo medio sobre por qué cree que Petro no se sumó a su candidatura, respondió que es mejor que lo llamen a él y le pregunten.

En su respuesta dijo, además, que a ella y a Vicky Dávila las une que Petro no fue a La W hace pocos días y dejó esperando a los oyentes.

Sobre la selfi que se tomó hace pocos días en una reunión con Petro, aseguró que fue una iniciativa de Ángela María Robledo, a quien calificó como un ejemplo de liderazgo y de empoderamiento de las mujeres.

Según dice, la foto se tomó para bajarle un poco a la polémica que Claudia López desató cuando le dijo a Petro y a Peñalosa que son los Pepes. En ese sentido, la exrepresentante Robledo la invitó a su casa para que se tomara un café con Petro.

En esa reunión, Petro le dejó claro que si no se tumba el metro elevado y se hace el subterráneo, él no puede apoyarla.

Sobre esta afirmación, el mismo exalcalde de Bogotá dejó claro que no apoyará a López y lanzó un tuit al respecto con unas ‘cositas’ con las que no está de acuerdo y por las que no irá con ella a las urnas en octubre próximo.

“Mientras una candidatura no sea capaz de defender lo que más podría ayudar a Bogotá en la tragedia de su movilidad, un poderoso metro subterráneo de alta capacidad, y no una excusa para meter más buses que llevan a la indignidad a la ciudadanía, no puedo acompañarla”, sentenció Petro.

Esta es la entrevista completa de López en La W: