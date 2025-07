Alfredo Saade, una de las fichas más importantes en el Gobierno para Gustavo Petro, apagó los rumores sobre una posible reelección presidencial. En entrevista con ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, aseguró que el mandatario es respetuoso de la Constitución y tiene claro que dejará la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto de 2026.

La aclaración del jefe de gabinete llega después de que se encendiera el debate por algunas voces dentro del Pacto Histórico que han expresado abiertamente su deseo de ver a Petro en el poder más allá de su periodo. La controversia estalló el pasado 20 de julio cuando Saade gritó: “¡Reelección!”, en medio de los abucheos de la oposición durante la instalación del Congreso.

A pesar del gesto, Saade negó que haya intención de extender el mandato, acción que le costó una denuncia. “Tenemos de presidente un hombre supremamente demócrata […], que sabe que tiene una fecha de salida del Palacio de Nariño”, afirmó el jefe de gabinete en la entrevista. Acto seguido explicó que esa frase fue una respuesta política al momento, y no una propuesta oficial.

El medio señaló que una de las figuras más visibles en favor de la reelección ha sido la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien reconoció abiertamente que su sector busca impulsar esa iniciativa de que Petro se mantenga en la Casa de Nariño por otro cuatrenio: “Nosotros sí queremos una reelección. Y lo decimos de frente”, declaró, en su momento.

Sin embargo, el presidente Petro marcó distancia de esas pretensiones que se le atribuyen. En su cuenta de X escribió: “A mí personalmente no me interesa para nada la reelección”, dejando claro que no comparte esa idea, aunque venga de su propio círculo político.

Durante la entrevista con el medio mencionado, Alfredo Saade también habló del “poder popular”, una noción que, según él, permite que algunas ideas —como una eventual prórroga presidencial— sean discutidas desde los movimientos sociales, sin comprometer la institucionalidad: “Lo que el poder popular y Alfredo Saade creamos que deba suceder es del poder popular que lo eligió”.

A pesar del ruido político, la postura oficial parece mantenerse firme: Gustavo Petro no busca reelegirse, y su gabinete ratifica que cumplirá con el tiempo establecido en la Constitución.

Por qué en Colombia no es legal la reelección

En el país, la reelección presidencial inmediata está prohibida por la Constitución. Esa restricción se estableció para evitar la concentración del poder en una sola persona y para fomentar la alternancia en el poder.

La Constitución de 1991, en su artículo 197, establece puntualmente: “No podrá ser elegido Presidente de la República quien lo hubiere sido durante más de dos períodos, así fuere para períodos no consecutivos”. Esto significa que un presidente puede ser elegido dos veces, pero no consecutivamente. Además, la Constitución también prohíbe que un expresidente que haya ocupado el cargo durante más de dos periodos vuelva a ser elegido, incluso si no son consecutivos.

