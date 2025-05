Durante un acto oficial en el Magdalena Medio el 23 de mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional entregará 4.500 hectáreas de tierra a campesinos de la región.

En su intervención, el mandatario reafirmó su compromiso con la restitución de predios despojados por actores del narcotráfico, en el marco de una política de justicia social y reparación histórica. Por otro lado, criticó a la Fiscalía por no investigar casos de despojo de tierras.

Petro destacó que esta medida forma parte de una estrategia estatal orientada a impulsar el desarrollo rural y reducir la desigualdad en el acceso a la tierra. También hablo de la importancia de conectar la productividad del campo con la industrialización del país, según recogió Infobae.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), citados por el presidente, Colombia provocó un millón de nuevos empleos durante el último año, de los cuales 600.000 surgieron en los sectores agrícola e industrial.

Gustavo Petro afirmó que venderá su casa

El jefe de Estado reiteró que el núcleo de su política agraria es garantizar que “la tierra sea para quien la trabaja”. Según explicó, el acceso efectivo a la tierra es clave para lograr que el campo colombiano alcance su potencial productivo y se convierta en la base de una economía industrial con valor agregado.

Durante el evento, Petro también reveló una decisión personal: pondrá en venta su vivienda particular, hoy deshabitada, debido a su residencia oficial en la Casa de Nariño.

Afirmó que se trata de una decisión de no acumular bienes raíces y diferenciarse de sectores que concentran la propiedad rural. “No somos como ellos. Yo no tengo más tierra que la de mi casa y ya no vive nadie en ella, así que me toca venderla”, declaró. Añadió que no conservará “ni un metro de tierra” de propiedad privada.

En línea con su política de redistribución de tierras, Petro instruyó a la Policía Nacional —bajo el mando del general Carlos Triana— a reforzar el respaldo a la Unidad Nacional de Tierras en los procedimientos de desalojo de terrenos ocupados ilegalmente. Además, solicitó la conformación de equipos especializados dentro de la Unidad de Policía para la Paz, encargados de acompañar las tareas de recuperación de predios y de apoyo a la restitución para víctimas del conflicto armado.

Gustavo Petro pidió entregar la hacienda Nápoles a campesinos

Finalmente, el presidente pidió a la Agencia Nacional de Tierras estudiar la posibilidad de entregar la Hacienda Nápoles a comunidades campesinas. Recordó que esta propiedad —antiguamente en manos del narcotraficante Pablo Escobar— representa un símbolo de la acumulación ilícita de tierras, y que su destino debe estar ligado a la reparación del campesinado despojado.

“Esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo. Es símbolo de lo que estamos haciendo. Lo que se busca en el Magdalena Medio es devolverle la tierra a sus genuinos poseedores: el campesinado”, afirmó Petro.

¿Qué pasó con la hacienda Nápoles?

La Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, ha sido objeto de una profunda transformación desde su expropiación por parte del Estado colombiano en 1993. Originalmente, la finca de 1.600 hectáreas albergaba un zoológico privado con una variedad de especies exóticas. Tras la intervención estatal, la propiedad pasó a ser administrada por el gobierno, marcando el inicio de una nueva etapa.

En 2007, el Gobierno decidió convertir el predio en un parque temático, con el lema “Triunfó el Estado”. Esta iniciativa buscaba resignificar el lugar, transformándolo en un espacio de recreación y educación para las familias colombianas. Se construyeron diversas atracciones, incluyendo réplicas de dinosaurios y un lago donde habitan hipopótamos, que hoy son una de las principales atracciones.

Además de su enfoque recreativo, la Hacienda Nápoles se ha consolidado como un santuario de fauna y flora. Con más de 400 animales en libertad controlada, el parque trabaja junto a universidades y autoridades ambientales en programas de conservación y sensibilización, especialmente de especies en peligro de extinción como el caimán llanero.

En 2024, se inauguró el Parque Congo, considerado el parque temático más grande de Antioquia y el cuarto en tamaño a nivel nacional. Con 23 nuevas atracciones, entre ellas una torre de caída libre de 72 metros y la montaña rusa Lumumba, el lugar ha revitalizado la economía local y atraído a miles de visitantes.

