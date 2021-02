La doctora Delgado hizo un extenso análisis, compartido por la Secretaria de Salud de Bogotá, en donde dio detalles de las condiciones que se deben tener en cuenta frente al proceso de vacunación en Colombia (que iniciará en dos semanas, según el Gobierno).

En primer lugar, la experta indicó que se debe hacer una distinción entre los grados de alergia de una persona. Las alergias leves no representarían ningún problema, pero las personas con alergias severas deberían consultar a su médico antes de vacunarse.

“Hay que tipificar la alergia y contra qué es alérgico. Por ejemplo, probablemente el que es alérgico al huevo no tiene más alergias. […] El grado de severidad con que se producen las alergias debe ser valorado por los médicos. No por creer ser alérgico o ser alérgico a algo simplemente no se va a vacunar una persona”, detalló Delgado, en un Facebook Live de esa entidad.