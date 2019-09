Con la primera que Morales se comunicó, dijo en el programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, fue con Ángela María Calderón, que en un comunicado ya anunció acciones penales contra Gustavo Petro por las “aseveraciones mentirosas e irresponsables” que el senador hizo contra ella.

La periodista le ratificó a Morales que ella “nunca” trabajó con Odebrecht, ni con Navelena ni con “nada que huela a Odebrecht”.

El director del programa radial también dijo que habló con Juan Mesa Zuleta, que contrario a lo que dijo Petro, no es periodista sino abogado. Según Morales, Mesa solo ha trabajado en un medio que es Caracol Radio, aunque sí ejerce como consultor de comunicaciones.

Mesa, también exsecretario general de la Presidencia, le dijo a Morales: “Nosotros tuvimos un contrato de asesoría en comunicaciones con el consorcio Navelena, que tuvo una vigencia de abril del 2015 a abril del 2016. Nosotros lo terminamos. En desarrollo de ese contrato se adelantaron, únicamente, labores de comunicaciones, jamás de relación con funcionarios o entidades para buscar favorecer a la empresa o sus socios. Rechazamos las acusaciones temerarias, y estamos estudiando acciones a emprender”.

Néstor Morales hizo la aclaración que Mesa se expresa en plural porque también habla por su socio Camilo Cano (hermano del director de El Espectador, Fidel Cano), otro de los que Petro señaló.

Finalmente, el periodista de Blu Radio se comunicó con Camilo Granada, que fue jefe de comunicaciones en el gobierno de Juan Manuel Santos y director de una la reconocida empresa de consultoría, FTI Consulting, que trabajó con Odebrecht.

Granada, según Morales, le manifestó: “FTI asesoró a Odebrecht en tema de comunicaciones desde el año 2011, cuando ya se había adjudicado el contrato de Ruta del Sol. La asesoró hasta diciembre de 2016. Pero yo no trabajé nunca en esa cuenta, y no me reuní, nunca, con nadie de Odebrecht. Tampoco asesoré las campañas de Santos ni 2010 ni 2014. No tengo, ni nunca tuve, ningún tipo de interés accionario en FTI”

Granada le aseguró al director de ‘Mañanas Blu’ que se reunirá con sus abogados para estudiar si toma medidas penales contra el líder de la Colombia Humana.

Solo faltó por conocer la versión de Marilyn López, exjefe de comunicaciones del Partido Liberal y que trabaja en la Presidencia de la República.

Néstor Morales concluyó diciendo que “todos los que Petro dijo que eran periodistas, ninguno trabajaba en medios de comunicación durante, o después, del escándalo de Obrechet”.

Y Luz María Sierra, también panelista del espacio radial agregó: