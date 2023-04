Con un extenso video publicado en su cuenta de Twitter, la comunicadora dio a conocer una situación que se estaría presentando desde hace un buen tiempo con el coronel Orlando Quiñónez, director de la oficina de desmovilización, más conocida como GHAD del Ministerio de Defensa.

Según explicó, ella trabajaba de manera externa como asesora de comunicaciones en esa oficina y los orientaba con temas como campañas, página web, redes sociales, eventos, entre otros.

Sin embargo, todo parece indicar que el uniformado siempre se mostró en desacuerdo con que la periodista —que tiene un programa aparte sobre el conflicto en Colombia— visibilizara el tema de las víctimas en el país.

“Una vez, pasadas las elecciones, el coronel me llamó a su oficina, me intimidó y me dijo que no podía volver a hablar de las víctimas de este país porque, según él, ya estaba mandado a recoger y que los grupos armados ilegales estaban firmando la paz”, explicó la comunicadora.

Qué dijo el coronel del Ejército sobre Stephanie Bates

En su publicación, la periodista compartió un audio en el que el miembro de las fuerzas armadas se refiere a ella, indicando que, en caso de no adaptarse a sus recomendaciones, tendría que irse del país.

“Stephanie, ahorita lo que vende es la paz total. Yo te recomiendo que tus programas los orientes… te doy un ejemplo: Canal Caracol está vendiendo y se fue a La Guajira… oriéntalos a temas sociales. Stephanie me dice: ‘No, es que yo no voy a cambiar mi posición’. No, eso es rebeldía frente a un tema y si no, tiene que irse del país”, diría Quiñónez, de acuerdo con Bates.

Acá, la publicación de la periodista:

Acá les cuento y muestro cómo un Coronel activo del Ejército, de la oficina del GHAD me “aconseja” cambiar mi línea editorial, según el, soy muy REBELDE por darle voz a las víctimas y si sigo así, según el, tendría que irme del país. Hace meses en un debate sobre libertad de… pic.twitter.com/Ze4oj9gEGx — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) April 10, 2023

En el audio del que sería el coronel, se menciona que la periodista tendría que adaptarse al discurso recomendado por el Gobierno, porque en caso de no hacerlo no podría tener éxito.

“Si ella asumiera una posición radical y yo estoy en Gobierno, porque yo hago parte, ¿qué me toca hacer? Me toca decirle: Hágase a un lado. Ella entró en una terquedad y me dijo que no iba a cambiar su posición. No es cambiar, es decir las cosas de manera diferente y mezclarlas con lo del Gobierno. Si ella quiere ser exitosa aquí, tiene que adaptarse porque ella no puede estar así… suerte es que le digo”, agrega el hombre, que según la periodista es el coronel.

Después de publicar dicho audio, la comunicadora dio detalles de la situación y explicó que es algo que viene presentándose desde hace rato.

“Sí, lastimosamente un coronel activo del Ejército intentó callarme. Según él, yo soy una persona rebelde por darles voz a las víctimas de este país […]. Mi pregunta ahora es: ¿El Gobierno y el Ejército sabe que hay un coronel amenazando a una periodista que habla de víctimas? Me cansé. Me cansé de trabajar en una oficina donde me hacían comentarios como esos. La libertad no tiene precio y preferí perder un trabajo que tener uno en donde un billete se convirtiera en mi mordaza”, comentó Bates.

Por último, la periodista le envió un contundente mensaje al coronel mencionado y pidió respeto por su labor.