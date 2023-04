A través de su cuenta de Twitter, el presidente mostró uno de los libros que logró terminar en los últimos días y remarcó en la “envidia” que le produjo que el título que pensaba usar en una obra de su autoría ya había sido utilizado.

El mandatario comentó que durante la Semana Santa finalizó la lectura de ‘El capital fósil’, del autor sueco Andreas Slam, el cual habla sobre la crisis climática y expone que bajar la temperatura requiere emprender un derrocamiento radical del orden económico actual.

“Algo de envidia me dio porque me quitó el título al libro que escribo y, sobre todo, [porque] expuso muchas de las tesis que había investigado”, trinó Gustavo Petro.

Con algún tiempo para leer en estos dias, he terninado este libro: ” El Capital Fosil” del profesor sueco Andreas Malm. Algo de envidia me dio porque me quito el título al libro que escribo y sobretodo expuso muchas de las tesis que había investigado. pic.twitter.com/igAQyDy41H

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 8, 2023