En las imágenes se aprecia cuando una mujer joven provoca a otra para que salga a pelear a la mitad de la vía, en el parque principal del municipio; no obstante, lo repudiable de la situación fue la forma en la que unas 50 personas las rodearon para animarlas a golpearse.

Entre burlas, abucheos y gritos, se escucha cómo varios curiosos azuzaban: “¡Dele, dele!”, “¡Déjenlas!”; otros más provocadores decían: “¡Mátense!”.

Las protagonistas de la riña son reconocidas en Zarzal. La noche de los hechos (pasado viernes) estaban en estado de embriaguez y se trenzaron en la pelea frente a una discoteca, al parecer, por “un lío amoroso”, de acuerdo con Tu Barco Noticias

En la grabación también se aprecia que un hombre, aparentemente alicorado, interviene y evita que una de las mujeres discuta; sin embargo, otro sujeto se acerca para alejarlo y presuntamente decirle que las deje pelear.

Aunque una de las mujeres, la que traba de evitar la riña, se aleja por la calle, su retadora la persigue, la alcanza y la ataca.

En el video también se observa que las dos jóvenes se golpean con puños y patadas, se jalan el cabello, se arrastran, y una de ellas termina sin camisa y sin brasier.

Finalmente, dos policías intervienen en el hecho, pero no logran separar a las mujeres; aunque tratan de apartarlas, al parecer, no pueden hacerlo con facilidad por la incómoda situación de que una de ellas no tiene su ropa interior superior.

A continuación, el video que se propaga en Facebook y que fue difundido por la página: ‘Noticias Ciudadanas Paris’.