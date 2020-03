“Uno de estos maestro tuvo la osadía de mandar sus genitales en un WhatsApp diciendo que era una obra de arte y que, en claro-oscuro, era considerado una obra de arte. Esas evidencias fueron pasadas a la Fiscalía”, corroboró en Noticias Caracol una profesora de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, que apoya a las estudiantes.

Las denuncias de esos supuestos acosos sexuales se hicieron públicas esta semana, luego de que Rafael Picón, expersonero de la capital santandereana, acompañara en un plantón a las menores, donde acusan de esos actos a por lo menos 10 docentes de la institución.

Incluso, una de las víctimas del presunto acoso, actualmente mayor de edad, le contó su caso a Vanguardia:

“El docente me acechaba, me decía cosas con doble sentido. En una oportunidad me dijo que hiciéramos el amor. Así me lo insinuó, sin darle nada. Me empujó contra la pared y me besó a la fuerza en la mejilla”.