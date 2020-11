En la noche del jueves, el cabildante publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aseguró que la Alcaldía de López estaría trabajando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con personas cuestionadas en este tipo de proyectos.

Según él, esto daría pie a posibles actos de corrupción, pese a que ha sido una de las banderas de la alcaldesa, incluso desde que era congresista.

Galán mencionó particularmente a César Augusto Carrillo Vega, que fue gerente de campaña del exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey y además ejerció como secretario de Planeación. Lo que cuestiona el concejal es la relación de Carrillo y Rey, por cuestionamientos de los que ha sido objeto el exmandatario departamental:

“Jorge Rey está involucrado en varios casos por presuntamente manipular el uso del suelo, por no pagos de plusvalías, que son más conocidos como el fenómeno del volteo de tierras, un negocio más lucrativo que el mismo narcotráfico”.

Ante eso, la Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado en el que expresó:

“Es falso que Cesar Carrillo, subdirector de Abastecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, participe de alguna manera en POT. Por el contrario, no tiene rol ni desempeña función alguna en este proyecto. Sus acciones se circunscriben al abastecimiento regional y Mercatón Campesina. Y si bien, el abastecimiento es un tema que se contempla en el POT es dirigido por la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba”.

Córdoba también salió a dar explicaciones:

Luego de esa afirmación, Galán dijo que hace unas semanas, la misma López anunció el equipo que lideraría la concertación del POT con Cundinamarca y que, al lado de Adriana Córdoba, incluyó a Cesar Carrillo.

Para sustentar su afirmación, el concejal compartió un pantallazo de un trino que López publicó en julio pasado y destacó que ella se contradice:

Alcaldesa @claudialopez dice que yo miento, que Cesar Carrillo no tiene nada que ver con el POT. Se contradice con lo que ella misma anunció hace varias semanas: pic.twitter.com/yYCyNtuo59

Minutos más tarde, la alcaldesa arremetió contra Galán intentando aclarar la participación de Carrillo en el proyecto y le dedico un hilo en Twitter. Allí, López lo acusó de mentir por “interés y disputas particulares” porque, según ella, “Cesar coordina lo relacionado con abastecimiento y mercatón campesina y nada tiene que ver con tierras ni ordenamiento territorial”.

Además, le pidió no dañar el nombre del equipo y lanzó otras ofensas contra él:

Mezclas hechos y nombres de manera engañosa para afirmaciones mentirosas con el propósito de enlodar y sembrar duda. La misma política de mentiras, odio y polarización que dices rechazar pero que hoy usas porque crees que te conviene. Ese oportunismo y mezquindad no es el camino.

Sin embargo, a Galán le quedaron dudas de las explicaciones y mantuvo su crítica sobre que esta persona, pese a sus cuestionamientos, esté vinculado con la administración Distrital:

Alcaldesa @ClaudiaLopez me parece bien que aclare que Carrillo no está en el POT (a pesar de que usted misma lo anunció), pero su respuesta parece ser: “sí, Carrillo, mano derecha de Rey, sí trabaja en el Distrito pero tranquilos que no trabaja en el POT.”

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 13, 2020