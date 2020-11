green

Los señalamientos que le hacen a Juan Carlos Montes tienen que ver con su labor como subdirector de construcción del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.

De acuerdo con Blu Radio, a Montes lo acusan de participar en “irregularidades en el proceso de e celebración y liquidación del contrato 3817 de 2015, y los respectivos contratos de interventoría”.

Específicamente, agrega Semana, al exfuncionario lo vinculan con un supuesto “carrusel de la contratación de Parques de Bogotá”, en la que se vieron involucrados 96.000 millones de pesos.

Además, se habría saltado la normativa de contratación pública, al contratar a una empresa que no contaba con los requisitos legales, indica la radio.

La Fiscalía ya había solicitado que se declarara a Montes como “persona ausente”, señala la publicación, para poder avanzar en la imputación de cargos.

El año pasado, el ente acusador pidió una circular azul para buscar al exfuncionario de la administración de Petro, recuerda la emisora, pero no se le encontró.

La circular roja que solicitarán permitirá que Montes sea detenido en cualquier país asociado a la Interpol.

Del paradero del exfuncionario de Bogotá no se conoce nada, desde que se vio involucrado en el denominado ‘petrovideo’, revelado por la senadora Paloma Valencia en un debate sobre Odebrecht. Se dijo que se habría ido a Suiza, pero no esa información no se confirmó.