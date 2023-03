Autoridades y empresarios de Antioquia echaron cuentas de las pérdidas que deja hasta ahora el paro minero que afecta las actividades diarias en al menos 16 municipios del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

Los efectos adversos en la economía podrían superar los 500.000 millones de pesos, teniendo en cuenta los cierres de la Troncal a la Costa Caribe que regresaron a cientos de vehículos de transporte de carga, afectaron al comercio y llevaron a una cancelación masiva de reservas hoteleras.

Ahora se suma que la empresa minera El Cogote, ubicada en Segovia, suspendió temporalmente los contratos al 83 % de sus empleados, decisión que deja cesantes a 457 trabajadores dedicados a la producción formal de minería de oro.

Paro minero en Antioquia: se resiente la economía

Según la compañía, se tuvo que tomar esta decisión luego de la respectiva solicitud al Ministerio de Trabajo, porque su operación se ha visto paralizada por el paro minero que no solo no permite el transporte normal del mineral, sino que sus empleados no han podido asistir con regularidad a sus funciones por el confinamiento que viven.

Ómar Marín, representante legal de la empresa, sostuvo que esta suspensión corresponde al 83 % de los contratos de trabajo de la compañía, pero se reanudarán una vez se normalice la situación de orden público.