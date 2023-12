El papá de la niña entregó su testimonio en Noticias Caracol, donde dijo que presintió lo peor cuando en la Noche de Velitas su hija no volvía a la casa ni le contestaba el celular, pues había salido a la calle a comprar unos dulces.

Fue así como empezó la búsqueda en conjunto con vecinos y las autoridades, operativo que terminó con el hallazgo de los restos de la niña en un taller situado cerca de la casa de la menor.

Sin embargo, el señalado del hecho, un exmilitar que responde al nombre de Harold Andrés Echeverry y que trabajaba como vigilante del taller, huyó en una motocicleta del mismo establecimiento con señales de haber luchado con la joven, lo que se evidenció con las manchas de sangre esparcidas por el local.

En consecuencia, las autoridades de Cali están ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que ayude a dar con el paradero del sujeto, en cuyos antecedentes parece el abuso a otra menor.

Genaro González Valencia contó ante las cámaras que su desespero lo llevó a consultarle por su hija incluso al principal sospechoso de haber sido el agresor sin imaginar que este le habría quitado la vida.

“Comencé a buscarla por acá por la zona e incluso le pregunté a él, al asesino de mi hija, si la había visto y me dijo que no, que no la había visto”, relató.