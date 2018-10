Primero, ambos están fuera de las zonas de reincorporación y su paradero es desconocido, al igual que el de otros siete dirigentes de la Farc. No obstante, más grave es que, segundo, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’ no responden el llamado a cumplir lo pactado en el acuerdo de paz sobre la verdad, justicia y reparación de víctimas, aseguró el diario.

Y es que, los dos exguerrilleros incumplimieron el primer plazo (21 de septiembre) para rendir cuentas sobre uno de los varios delitos de los que los acusan: el de secuestro. Ellos ni siquiera recurrieron a sus abogados para hacer llegar su informe, como sí lo hicieron otros jefes, por ejemplo ‘Iván Márquez’, cuyo paradero también es desconocido, explicó el medio.

Por eso, abogados como el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar dijeron al periódico que ahora la JEP debe tomar medidas “de fondo”, como darles un nuevo plazo y recordarles a los exguerrilleros las consecuencias a las que se enfrentan si no lo cumplen.

“En esto no se pueden dar largas. Los magistrados deben hacer un nuevo llamado, en el que esté un plazo razonable. Allí mismo debe quedar claro lo que puede pasar si ese plazo no se cumple para que no haya duda de lo que sigue”, aseveró Bernal.

Una de esas consecuencias, dice el impreso, es que les abrirían un “incidente de incumplimiento” que podría incluir “pérdida del cupo en la JEP y su paso a la justicia ordinaria”, lo que implicaría que sus condenas por los delitos que cometieron durante el tiempo que fueron guerrilleros de las Farc sean mucho más altas.

“Ya no tendrían restricción de libertad de máximo 8 años, sino una pena de entre 28 y 40 años de cárcel”, por lo menos en lo que tiene que ver con los casos de secuestro, primer delito por el que los llamó la Justicia Especial para la Paz, explicó El Tiempo.

No obstante, las sanciones también podrían ser hasta “activar las medidas de aseguramiento” de los exguerrilleros y su reclusión en “una cárcel, común y corriente”, agregó Noticias Caracol.

Eso no solo en el caso de el ‘Paisa’ y ‘Romaña’, ya que también se investiga si otros excombatientes, aparte de dejar las zonas de reincorporación e incumplir con la verdad y la reparación, no estarían reportando salidas al exterior e “incluso si han incurrido en el delito nuevamente”, puntualizó el informativo.

Queda esperar las decisiones que tome la JEP y cómo se surten los nuevos plazos.