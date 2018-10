Cabal le dijo a Blu Radio que no siente distancia con el Gobierno sino tristeza porque “se pudo haber tenido en cuenta a personas que su capacidad y su conocimiento era mucho más sólido en ciertas entidades que quienes decidieron poner”.

“Esas decisiones de alguna manera sí me han dolido pero no es que me produzcan ánimo de venganza, obvio que no, pero uno quisiera que las cosas fueran más fáciles para uno y para el país con gente de confianza y con un nivel de competencia extraordinaria para ciertas entidades, eso es todo”, agregó la congresista del Centro Democrático a la emisora.

Estas palabras fueron en respaldo a lo dicho por la presidenta del partido a El Tiempo acerca de las diferencias que ha tenido con el Gobierno del presidente Iván Duque, de las que señaló que no es algo que no se pueda solucionar.

“Por supuesto que hay diferencias, pero diferencias que no son insoslayables ni irreconciliables. El presidente Duque es el primer presidente del Centro Democrático, para orgullo de este partido, y él tendrá en nosotros todo el soporte que requiera para fortalecer su gobernabilidad”, le dijo Martínez al periódico.

La presidenta del Centro Democrático también aseguró al diario que “si hay algunas cosas que está diciendo y en las que el partido no está de acuerdo, lo revisamos y lo miramos, pero eso no nos aleja, eso no crea distancias, eso no crea fracturas para absolutamente nada”.

Martínez le dijo al medio que quienes hablan de dificultades entre el Centro Democrático y el Gobierno Duque, solo lo hacen “como estrategia para desdibujar la relación de los dos”.