La profesional de la salud, que no fue identificada para no poner en riesgo su trabajo, destacó en el Noticiero CM& que la crisis se está saliendo de control por la ocupación.

“Lo que me ha parecido más teso —todavía que no estamos en pico— es que, por ejemplo, hoy llegaron 2 ambulancias con pacientes respiratorios y ni siquiera les abrieron la puerta”, relató en el medio.

Aunque no se reveló el nombre del centro asistencial, según el informativo, el panorama es desalentador toda vez que hay camillas en salas de espera y pacientes asistidos con oxígeno sentados en sillas ante la falta de camas.

La doctora describió más elementos que causan preocupación: “En este momento, nos encontramos en emergencia funcional; ya no tenemos camas en las UCI, no tenemos camas en reanimación y están todos los puntos de oxígeno con pacientes […]. No tengo en dónde sentarlos”.