Israel Ramírez, alias ‘Pablo Beltrán’, aseguró en entrevista con Caracol Radio que Miguel Caballos, Alto Comisionado para la Paz, sí tuvo contacto con el grupo armado, insinuando que de esa manera sí reconocía los diálogos de paz.

“Personalmente he cruzado comunicaciones escritas con el doctor Ceballos, hemos realizado varias conversaciones telefónicas, hemos tratado temas”, afirmó ‘Beltrán’, que indicó que el mismo funcionario le ha agradecido a Cuba el permitir la estadía de la delegación en la isla, porque sin eso, “el Gobierno de Cuba no nos hubiera mantenido acá”.

Preguntado sobre si durante los meses que lleva Iván Duque como mandatario, funcionarios del gobierno han visitado la Isla para hablar con ellos, el negociador del Eln señaló:

“Funcionarios no, pero amigos del presidente Duque, sí”.

El guerrillero no quiso dar nombres, “reserva de fuentes” dijo específicamente, y tampoco mencionó algo sobre las intenciones de esos “amigos” en Cuba.

“¿Pero se puede confirmar que sí hubo personas cercanas al presidente que estuvieron acá?”, recalcó el periodista de Caracol Radio, a lo que ‘Beltrán’ respondió un contundente “por supuesto”.

El vocero declaró que si a él no lo hubieran reconocido como líder del equipo negociador y, por el contrario, le hubieran hecho esa “persecución judicial”, no habría ido a Cuba. “De Ecuador (que fue sede de los diálogos durante la administración Santos) me hubiera regresado para el campamento”, e insistió en que llevan más de 8 meses en ese lugar.

Por su parte, en la misma emisora, Miguel Ceballos nunca ocultó la existencia de diálogo entre él y el jefe negociador del Eln.

“Por supuesto que es cierto. En sus micrófonos dije varias veces que había mantenido contacto directo con Pablo Beltrán porque para ello he tenido la autorización del presidente Duque. No una, sino varias veces”, afirmó el comisionado.

No obstante, manifestó que esos acercamientos tenían un carácter humanitario, debido a la “necesidad” de liberar a los secuestrados, y no eran un diálogo formal, puesto que el presidente Duque no envió un equipo negociador a La Habana, que en teoría, era el único espacio ‘legítimo’ para desarrollar el proceso de paz.

Al finalizar la entrevista, Ceballos insistió en que el Gobierno no reconocerá los protocolos firmados en 2016 para que regrese la delegación del Eln, tras la ruptura de la mesa de diálogo decretada por el mandatario colombiano.