Por eso, la emisora explicó este jueves que luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Mockus, que fue el segundo más votado en el país, los demandantes “no están de acuerdo” con que esa curul la ocupe otro miembro de la Alianza Verde.

“Entre los candidatos (a quedarse con esa silla) estaría Oswaldo Ortiz, un polémico ‘youtuber’ cristiano que se hizo conocer por insistir en los peligros de la denominada ideología de género, y varios de Opción Ciudadana. Uno de los demandantes, José Abuchaibe, es abogado de Ortiz, quien terminó quemándose el pasado 11 de marzo” de 2018, señaló Caracol Radio.

Ortiz fue candidato por el Centro Democrático y con los poco más de 23.000 votos que obtuvo no le alcanzó para ocupar un escaño en el Congreso.

Pese a que Ortiz fue uno de los quemados en esa elección, la cadena radial dice que para Abuchaibe lo que se está buscando “es que se respete el estado de derecho y que entren los que debieron entrar, porque el que comete la irregularidad es el doctor Mockus al lanzar su nombre estando inhabilitado”.

Caracol dice que de acuerdo con el abogado, en la elección de Mockus se cometió un “fraude electoral” ya que al ser el segundo senador más votado se llevó hacia su partido las curules de 4 congresistas.

Pero la emisora señala que sobre el abogado Abuchaibe recaen muchas críticas, ya que “al parecer sería cercano a varios políticos de dudosa reputación en La Guajira”, señalamiento que el jurista no niega: “Yo conozco a todos los que han sido gobernadores de La Guajira y que pueden estar presos, esas no son circunstancias que me van a quitar a mí”.

Sobre este tema El Espectador publicó que Abuchaibe es un “abogado que, según la fundación Pares, es cercano a políticos de La Guajira como el condenado Kiko Gómez”.

Cabe recordar que un día después de las elecciones legislativas, Ortiz fiel a su idea ‘youtuber’ subió un video en el que criticó duramente la elección de Mockus, los votos de Angélica Lozano y la colectividad.

“Ese voto (cristiano) que en algún momento se dividió, hoy le dio la fuerza a una de las corrientes políticas más peligrosas de Colombia […] el partido Verde logró 10 curules en el Senado, y Lozano logró más de 100.000 votos, y ese voto es LGBT, y va a tratar de imponer la educación LGBT que tanto hemos rechazado, es un voto abortista… ese voto ya le entregó el país a las Farc a través de las concesiones con Juan Manuel Santos”, dijo Ortiz.