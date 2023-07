Óscar Iván Zuluaga se presentó este lunes 10 de julio ante la Fiscalía General de la Nación para la audiencia de imputación de cargos por el caso Odebrecht, el cual lo lo tiene respondiendo por fraude procesal, posible enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

Ni su cambio de ‘look’ logró ocultar la preocupación que sintió durante la diligencia luego de que el ente investigador lo acusara formalmente de haber recibido dineros de la compañía brasileña en su campaña de 2014, para pagar los honorarios del publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça.

En la audiencia, la Fiscalía señaló a Zuluaga de cometer varias conductas delictivas y resaltó las mentiras que el político caldense le dijo a las autoridades cuando lo llamaron a responder por el caso Odebrecht.

La primera mentira de Zuluaga fue sobre sus encuentros con el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, reportó El Tiempo. En 2017, al Consejo Nacional Electoral (CNE) le dijo que solo se había reunido con él una vez.

Sin embargo, el exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta declaró en la Fiscalía que se efectuaron varias reuniones y que en por lo menos dos ocasiones él acompañó a Zuluaga a Brasil. Además, los audios filtrados dejarían en evidencia que sí hubo varias citas.

El exaspirante presidencial también fue indagado sobre si conoció de algún pago al publicista Duda Mendonça por parte de Odebretch, para alguna actividad o producto publicitario durante su campaña electoral. Zuluaga respondió: “No tengo conocimiento”. Una vez más, mintió.

Según detalló el rotativo, en los audios que Arizabaleta entregó a la Fiscalía, Zuluaga manifestó conocer la negociación e incluso aseguró que le contó todo a un sacerdote porque se sentía conflictuado.

“Le dije padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico, y me dijo algo sabio. Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia. Usted no tiene por qué inmolarse’”, se le escucha decir en uno de los audios.