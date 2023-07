En un trino inicial, el expresidente habló de los políticos a los que les ha dado la bendición para sus respectivas carreras a la Casa de Nariño: Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque, los protagonistas.

Primero mencionó a Santos, quién le dio la espalda, y se refirió al proceso de paz. También habló de Duque y de los congresistas que en su periodo cometieron delitos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en la que habló de Zuluaga.

Se refirió a los audios que involucran al excandidato presidencial con Odebrecht y nombró el caso como “la tragedia del caso de Óscar Iván”. Es de tal dimensión el asunto, que hay versiones que apuntan a que Zuluaga le lloró a Uribe en una reunión privada junto a la esposa del expresidente.

Uribe, en su trino, habló de “todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen” en las tesis de su partido, el Centro Democrático.

Este es el trino de Álvaro Uribe:

Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gbno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en estas tesis. Invitaré a considerar decisiones… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2023

Uribe también se refirió a Daniel García, el que estalló el escándalo, según Semana. El exmandatario manifestó que le pidió dar la cara por el caso de corrupción, pero “nunca lo enfrentó”.

En otro trino, el exmandatario aseguró que en su momento habló con Óscar Iván Zuluaga y le pidió aclarar todo el escándalo.

Según Álvaro Uribe, le dijo a su pupilo: “Debes aclarar todo, tráete de Brasil un certificado que exprese lo ocurrido, o que esa plata no la pagaron o que fue sin tu consentimiento y sin tu conocimiento”.

También expuso que a pesar que Zuluaga no entregó un certificado en el que quedara constancia de que no tenía nada que ver con el caso en Brasil, él se presentó al proceso para ser candidato por el uribismo en 2018. Uribe no dio el aval.

Este es el trino de Uribe:

Daniel García y Óscar Iván, Santos



Apareció el escándalo de Odebrecht. Eleuberto Martorelli y Luiz Bueno afirmaron que Daniel García les dijo que la campaña de Óscar Iván no tenía dinero para acabar de pagarle al publicista Duda Mendonça.



Ellos dijeron que fueron a Brasil,… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2023

También expuso que Zuluaga le expresó que en Brasil nada había contra él por el caso y que Duda Mendoça declaró que no había nada contra el excandidato.