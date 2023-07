La revelación de revista Semana tiene contras las cuerdas a Óscar Iván Zuluaga, quien deberá responder ante la justicia por los dineros de Odebrecht que entraron a su campaña presidencial de 2014.

(Vea también: Revelan audios que hundirían a Óscar Iván Zuluaga por dinero de Odebrecht en su campaña)

El medio citado publicó la conversación que tuvo el exsenador con el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, en la que Zuluaga acepta que tenía conocimiento de los montos que entraron a su campaña por parte de la multinacional brasileña, involucrada en varios casos de corrupción.

Sin embargo, en las grabaciones que García Arizabaleta le entregó a la Fiscalía hay una tercera persona que también estaba a tanto de la situación, y que, según el propio Zuluaga, fue el que le recomendó guardar silencio.

Óscar Iván Zuluaga y la confesión a sacerdote peruano

En las pruebas que García Arizabaleta le entregó al ente acusador, y que dio a conocer la revista, está plasmado el momento en el que Zuluaga le cuenta al exdirector de Invías sobre un cura peruano que sabe toda la verdad, ya que lo visita con frecuencia en Bogotá y es su máximo consejero.

“Le dije: ‘Padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, soy un hombre de fe, católico’… Me dijo algo muy sabio y por eso quería que usted [García Arizabaleta] hablara con él. Me dijo: ‘Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. Nada lo obliga a no protegerse, usted y su familia’”, dijo Zuluaga

Tal y como detalla el medio citado, el sacerdote del que habla Zuluaga es Arturo Uría Eguíluz, de 73 años, quien fue el encargado de traer al país el famoso retiro católico Emaús.

De hecho, en la conversación quedó evidenciado que fue el cura quien le sugirió a Zuluaga guardar el secreto de Odebrecht, pese que a que el político estaba que se “reventaba” por todo lo que estaba provocando la situación.

“Fue una charla de una hora que me cambió mucho la perspectiva. Él me dijo [Uría Eguíluz]: ‘Usted está rodeado de cuánta maldad’… La semana pasada, cuando sale todo este problema otra vez, que la Fiscalía, que las pruebas, volví y hablé con él. Le dije: ‘Padre, ¿qué debo hacer?’. Y volvía y me insistía: ‘Usted tiene que protegerse’“, le indicó Zuluaga a García Arizabaleta .