Incluso una tercera tendencia, #FuriaMarica, también estuvo marcando alto durante la jornada, pero no se quedó en los primeros lugares hasta la noche.

Mientras con el numeral #Besatón las opiniones privilegiaban el simbolismo de la jornada, los promotores de #NoVuelvoAlAndino no solo criticaban al centro comercial con la excusa del respeto, sino que también opinaban los que condenaban la discriminación o intolerancia que exhibían muchos de los que usaban ese hashtag, convirtiendo todo en una discusión.

Ese cruce de trinos se posicionó como primera tendencia temprano, bajó un poco y volvió al primer lugar hacia la medianoche del miércoles con más opiniones de toda índole.

Algunos incluso llegaron a hacer acusaciones temerarias:

En #Besatón no solo participaron usuarios comunes de la red social. También se posicionaron fuerte los trinos de algunos líderes de opinión del país:

En este estado de paranoia y odio a la q nos arrastran los corruptos en su empeño por dividirnos mientras nos saquean, muy necesaria la #Besatón de hoy. Besaré a una mujer, pero no me aterra el beso entre hombres que eligen amarse. Me aterra una masacre. Me aterra la guerra #Hilo

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 17, 2019