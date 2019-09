En entrevista con Semana, Riaño dijo que a los dos políticos “Un infarto no les caería nada mal”, pero enseguida suavizó su declaración: “Mentiras, no quiere meterme en problemas, pero sí creo que se deberían retirar y no joder más; aprovechar a sus nietos… a sus sobrinos”, añadió.

Sobre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, Alejandro agregó que deberían tener una vida y dejar gobernar a otros. Además, aclaró que “no me gusta ninguno de los dos”.

En la charla, Riaño contó cómo pasó de hacer ‘stand-up comedy’ ligero al humor político que lo tiene hoy haciéndoles entrevistas a varios de los personajes más importantes del panorama nacional.

De igual forma, en la revista que circula esta semana, Alejandro aseguró que en los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, a quienes tuvo en el ‘De-bate’ que se transmitirá el domingo a las 10:00 p.m. por el canal Caracol, y que estará disponible en su canal de YouTube desde el lunes, ve “falta de humor y pienso que una persona que carece de humor no debe gobernar ningún lugar del mundo”.

‘Juanpis’ González visitó Pulzo esta semana y contó algunos detalles del anticipado debate y otros proyectos en los que está trabajando, como se puede ver en el siguiente Facebook Live.