View this post on Instagram

Pues les cuento que ayer hicimos historia, por primera vez logramos reunir a 20 de los mejores comediantes del país para apoyar a 3 fundaciones maravillosas. El recudo fue de $450.000.000 gracias a los 10.000 asistentes que quisieron ir a reír y gritar “AQUÍ ESTAMOS” Infinitas gracias a todos los que hicieron parte de este gran proyecto. Gracias a todos y cada uno de los comediantes que donaron su trabajo para construir país, gracias a las 500 personas que trabajaron más de 12 horas sin parar, gracias a los productores, gracias a los acomodadores, gracias a todas las personas de servicio y aseo, gracias a los que cuidan, gracias a todos los que nos apoyaron en los camerinos, gracias a cada uno de los asistentes a este evento, gracias al Movistar Arena, gracias a la técnica, gracias a todo el equipo de Be Happy Fest, gracias a Proyecto Guajira, a la fundación alimentar Colombia, a Techo para mi país, gracias a los presentadores: Diego Saenz y Claudia Bahamón, e infinitas gracias a todo el equipo de Riaño producciones, a mi hermana Maria Riaño que sin ella esta no hubiera sido posible, gracias a Nata, kevin, felipe, Caro, Sofi, sharito, La perrita González, Mateo, y a Felipe Orvi. INFINITAS GRACIAS!!! ¡Ayer me di cuenta que pedimos un cambio ya! No más indiferencia. Unidos todo es posible. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.