Olmedo López sí asistirá presencialmente a la Fiscalía General de la Nación. El Colombiano, aliado de Pulzo, conoció que el abogado José Luis Moreno se encuentra coordinando con la fiscal del caso una hora en la que el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, pueda acercarse a entregar los primeros detalles de su conocimiento del caso y también hablar de los requerimientos de seguridad por la información que tiene en su poder. La reunión sería durante la tarde de este martes 07 de mayo de manera presencial en la Fiscalía.

A pesar de que se había dicho que solo asistiría el abogado José Luis Moreno, el exdirector de la UNGRD está dispuesto a acercarse él mismo para entregar todos los detalles de la compra de carrotanques en 46.800 millones de pesos para La Guajira y que terminaron en el escándalo más grande de corrupción del Gobierno Petro hasta ahora. Hasta ahora no se conoce una propuesta de matriz de colaboración de López, pero es posible que mencione a Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, y exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia para el momento del contrato de La Guajira.

A su vez, la Procuraduría citó este próximo jueves 9 de mayo a Luis Eduardo López, el contratista de Impoamericana Rogers SAS que se ganó el millonario contrato con sobrecostos. Como lo reveló este diario, López tiene información detallada del esquema de sobornos en la UNGRD y está buscando también un principio de oportunidad con la Fiscalía para delatar los detalles de los hechos en los que habría un soborno de más de 7.000 millones de pesos y que, de acuerdo con la versión de Sneyder Pinilla, habría terminado en las manos de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones con dirección al presidente del Senado, Iván Name, y también a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal.

López filtró un audio a través de WhatsApp en los últimos días en donde dice que “se han aprovechado de mi silencio, pues ya no más”. Y el abogado Moreno dijo a este periódico que el exfuncionario tiene cómo probar sus declaraciones en las que involucraría a ministros, directivos de entidades, y funcionarios del alto Gobierno cuyos nombres aún no se conocen. En la historia todavía hay un listado de congresistas que no se conoce que habrían tenido relación con la contratación y cargos de la UNGRD.

Este martes también está citado Sneyder Pinilla y su abogado Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción condenado, para declarar en la Fiscalía con el mismo fin. Ambos exdirectivos están buscando un principio que les garantice inmunidad total y beneficios de seguridad para ellos y sus familias.

