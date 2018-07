Una cita con alguien muy muy especial… Mi estómago. Amigo fiel y firme que siempre está soportando nuestras debilidades, nuestros abusos, nuestro desorden. De vez en cuando hay que tratarlo como se merece: bien. Sobre todo en las noches. Hay que darle cosas que no lo pongan a trabajar mucho. Él también necesita descansar. Trabaja 80 o 90 años sin parar. Espero entiendan el mensaje. ¡Salud!

