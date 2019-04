“Nosotros compramos un plan turístico con todo pago. Cuando llegamos a la playa el guía nos recomendó que nos quedáramos allí, hicimos otro consumo y al final me estaban cobrando tres veces más. Además, cobraban un 20 % por uso de tarjeta”, dijo Janneth Jiménez, una turista bogotana que estaba acompañada por varios familiares de nacionalidad mexicana, al periódico El Universal.

Por un parasol les registraron 60.000 pesos; tres micheladas, 60.000 pesos (20.000 pesos cada una); 7 Club Colombia, 105.000 pesos (15.000 pesos cada una); una mojarra roja, 80.000 pesos; una Coca-Cola, 7.000 pesos; un cocoloco, 35.000 pesos; servicio 100.000 pesos; y además propina voluntaria.

Según el medio, el total de la cuenta fue de 447.000 pesos, pero al verificarse se constató que el precio real fue 155.000 pesos, es decir, les estaban cobrando 292.000 pesos de más.

“Me preocupa esta situación porque soy colombiana y sé que el turismo es muy importante en Cartagena, y no me explico cómo es posible que hagan eso. Mi yerno que es mexicano dijo que no recomendaría este lugar, y es muy triste que eso pase”, puntualizó Jiménez al mismo medio.

De acuerdo con El Espectador, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana hizo seguimiento al caso y aseguró que la denuncia hecha por los turistas era cierta.

“La Policía procedió a hablar con los dueños del establecimiento y estos devolvieron el dinero. Además, se les impuso un comparendo”, indicó José Carlos Puello, secretario del Interior de Cartagena, al periódico.

Este no es el único caso de cobros excesivos a turistas en Cartagena. El periodista Julio Sánchez Cristo publicó en su cuenta de Twitter la carta de un restaurante en Cholón (Cartagena) que cobra unos precios exorbitantes a los visitantes.

¿Qué impresiona más de esta carta en Cholón (Cartagena), el precio del la porción de arroz o el de la limonada de coco? pic.twitter.com/tlph7N9rXI — Julio Sanchez Cristo (@jsanchezcristo) April 2, 2019

Ante este panorama, la Secretaría del Interior de esta ciudad estableció una lista de precios fijos para los servicios turísticos, pero parece que no se están cumpliendo a cabalidad.